نائب:نحاول أن “نقنع” إيران وتركيا بأحترام سيادة العراق

نائب:نحاول أن “نقنع” إيران وتركيا بأحترام سيادة العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر الفايز، اليوم الاربعاء (24 كانون الثاني 2024)، عن مضامين خطة لعمل مظلة امنية مع دول الجوار لتفادي المخاطر التي تهدد العراق.وقال الفايز في حديث صحفي، إن “انتهاك السيادة الوطنية خط احمر وتهديد للاستقرار وهو يؤدي الى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين ناهيك عن تداعياته في الامن القومي للبلاد”، لافتا الى ان “بغداد تقود حاليا تحركات مهمة مع دول الجوار ومنها ايران وتركيا من اجل خلق تنسيق امني هو اشبه بالمظلة من اجل إبعاد العراق عن تداعيات الصراعات وتصفية الحسابات”.واضاف، ان “خلق اتفاقيات وتفاهمات ثنائية او شاملة يمكن من خلالها التنسيق الامني لبغداد في هذه المرحلة من اجل ابعاد العراق عن اي صراعات وانهاء ملف انتهاك الاجواء الذي تسبب في سقوط الكثير من الضحايا”، مؤكدا أن “بغداد حريصة على أمن دول الجوار لكنها بنفس الوقت تطالب الاخرين باحترام اجوائها ووضعها الامني الداخلي”.واشار الى ان “المنطقة تمر بأوضاع استثنائية وعلى بغداد استثمار علاقاتها في منع ان تتحول اي من مناطقها الى ساحة صراع او مواجهات”.ويتعرض العراق للقصف واختراق الاجواء والاعمال العسكرية البرية من قبل ايران وتركيا اضافة الى امريكا، وتكتفي الحكومة بإصدار بيانات للاستنكار والشكوى الى مجلس الامن، دون ان يحدث اي تغيير على ارض الواقع، بالرغم من الاتفاقات الامنية مع هذه الدول.

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