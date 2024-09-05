نائب:نرفض تعيين سفراء من الأحزاب المتنفذة على حساب سمعة العراق

نائب:نرفض تعيين سفراء من الأحزاب المتنفذة على حساب سمعة العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، حيدر السلامي،الخميس، تشكيل لجنة مشتركة لحسم قائمة أسماء 80 سفيرا عراقيا.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة مشتركة من وزارة الخارجية بالإضافة الى ثلاثة من أعضاء لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب للنظر في قائمة المرشحين لتولي منصب سفير“.وأضاف، أنه “وفق المعلومات، فإن العراق بحاجة الى قرابة 80 سفيرا في مختلف البلدان”، مؤكدا، أن “الآلية المتبعة في اختيارهم تتضمن مخالفة لقانون الخدمة الخارجية وتحديدا المادة 9/ثالثا، التي تؤكد على تعيين سفراء من خارج السلك الدبلوماسي بما لا يزيد عن 25%، في حين، أن المتبع حاليا هو 50% لوزارة الخارجية و50% للقوى السياسية“.وأشار الى أن “عملية تدقيق الاسماء المرشحة ستأخذ بعض الوقت وكل ما يطرح من اسماء حاليا، غير دقيق”، مؤكدا، أن “اللجنة مستمرة بأداء عملها في تحديد الاسماء وفق قاعدة نقاط محددة بالإضافة الى طرح اسماء احتياط للحالات الطارئة، وهو اجراء معمول به وفق الاعراف الدبلوماسية“.واحدة من أبرز الانتقادات الموجهة لعملية تعيين السفراء في العراق هي تفضيل الولاءات الحزبية على حساب الكفاءة المهنية. في بعض الحالات، يتم تعيين أشخاص يفتقرون إلى الخبرة الدبلوماسية أو المعرفة العميقة بالشؤون الدولية في مناصب سفير، مما يثير تساؤلات حول قدرة هؤلاء الأفراد على تمثيل العراق بفعالية.في النهاية، تبقى جدلية تعيين السفراء العراقيين قضية معقدة تعكس الصراعات السياسية الداخلية في البلاد، وتؤثر على الأداء الدبلوماسي للعراق على الساحة الدولية.

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