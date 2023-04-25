نائب:نسعى إلى تخفيض العجز المالي في الموازنة إلى 20%

نائب:نسعى إلى تخفيض العجز المالي في الموازنة إلى 20%
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب سالم العنبكي، اليوم الثلاثاء، موعد عودة اجتماعات موازنة 2023، فيمار أشار إلى امكانية خفض العجز الى 20 %. وقال العنبكي في حديث صحفي، إنه “حتى الان لم يجر تبليغنا رسميا بموعد الاجتماعات حيال مناقشة موازنة 2023 لكن كل التوقعات تشير الى انها ستنطلق بداية الاسبوع المقبل”. واضاف، أن “العديد من النقاط المهمة لاتزال عالقة في موازنة 2023 ابرزها العجز الذي يشكل 33% من حجم الموازنة وهو رقم كبير لكن هناك جهود تبذل من أجل خفضه الى 20% على نحو يعطي المزيد من المرونة خاصة وأن الحكومة أعطت تعهدات بتغطية العجز المالي ومعالجته وفق سياقات مالية محددة. العنبكي قال أيضا إنه “يثق بالحكومة وادواتها في رسم سياقات الموازنة ودفعها باتجاهات تمنع أي أزمات وتسهم في معالجة التحديات المطروحة خاصة ارتفاع معدل العجز العام في موازنة 2023”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *