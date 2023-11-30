نائب:هناك معايير يجب إتخاذها لإختيار رئيس البرلمان الجديد

نائب:هناك معايير يجب إتخاذها لإختيار رئيس البرلمان الجديد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب المستقل وليد السهلاني, الخميس , ان رئيس مجلس النواب المقبل لابد وان يتمتع بصفات مقبولة لدى جميع القوى السياسية بما فيهم المستقلين , مبينا ان النواب المستقلين لديهم معايير محددة للتصويت على رئيس البرلمان المقبل . وقال السهلاني في تصريح صحفي , ان ” موقع رئيس مجلس النواب مهم وحساس ولابد من سيشغل المنصب تتوفر فيه معايير ومواصفات تؤهله لإدارة اهم مؤسسة في العملية السياسية ” . وأضاف ان ” المعايير التي سيعتمدها المستقلين للتصويت على الرئيس المقبل تمتعه بمواصفات قيادية وان لايمتلك نفسا طائفيا او عرقيا لكون المنصب هو لكل الشعب العراقي , فضلا عن مقبوليته من قبل جميع اطراف العملية السياسية”.وتابع: “اما المواصفات الأخرى هي النزاهة والاعتدال والخبرة الإدارية ولديه رؤية وطنية وواقعية للنظام السياسي وحفاظه على النظام الديمقراطي والتزامه بالدستور “.وتتصاعد الخلافات بين القوى السياسية السنية في ملف اختيار بديل رئيس مجلس النواب، وسط مخاوف عديدة من تكرار سيناريو الهيمنة والدكتاتورية التي مارسها محمد الحلبوسي.

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