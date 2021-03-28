نائب:هيأة التقاعد تدار من قبل منتسب في حماية رئيس الهيئة

نائب:هيأة التقاعد تدار من قبل منتسب في حماية رئيس الهيئة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- طالب عضو مجلس النواب كاظم الشمري، الأحد (28 آذار 2021)، وزير المالية علي علاوي بالتدخل ووضع حد لما سماها “التجاوزات المستمرة” في هيئة التقاعد، قائلاً إن هذه الهيئة “أصبحت تدار من قبل منتسب في حماية رئيس الهيئة، وهذا المنتسب تجرأ على الاعتداء بالضرب على مدير أحد فروع الهيئة“.وقال الشمري في بيان، إنه “من المؤسف أن هيئة التقاعد الوطنية مصابة بلعنة الرئاسات التي كل منها تدير الهيئة بحسب مزاجها، وآخر أخبار هذه الهيئة أنها أصبحت وللأسف تدار من قبل منتسب في وزارة الدفاع يعمل ضمن حماية رئيس الهيئة، وهذا المنتسب هو من يقرر وهو من يوعز إلى رئيس الهيئة بالتوقيع وعدم التوقيع على الأمور المهمة التي تخص شريحة المتقاعدين، والمضحك المبكي أن مصير ثلاثة ملايين متقاعد في العراق بات في يد هذا المنتسب“.وأضاف الشمري، أن “هذا المنتسب ارتكب تجاوزات كثيرة، كان آخرها الاعتداء بالضرب (الصفع أو الراشدي) على رئيس فرع تقاعد أبي غريب في غرفته وأمام أنظار رئيس هيئة التقاعد الذي لم يحرك ساكناً، وهذا الصمت من قبل رئيس الهيئة يمكن تفسيره على أنه مسلوب الإرادة وأنه ينصاع إلى أوامر هذا المنتسب الذي لانعرف من هي الجهة التي تقف وراءه إلى درجة أنه يمتلك كل هذه السطوة على رئيس الهيئة“.وشدد الشمري على “ضرورة تدخل وزير المالية بشكل عاجل وفتح تحقيق في سلسلة التجاوزات التي يقوم بها هذا المنتسب ومعرفة موقف رئيس هيئة التقاعد تجاه هذه الممارسات التي تحصل أمام انظاره، علماً بأن هذا الملف وصل الى أروقة مجلس النواب، وسيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة خلال الاسبوع الحالي”.

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