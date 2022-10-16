نائب:هيثم الجبوري وراء سرقة 2.5 مليار دولار من حسابات الهيئة العامة للضرائب

نائب:هيثم الجبوري وراء سرقة 2.5 مليار دولار من حسابات الهيئة العامة للضرائب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب المستقل باسم خشان , الأحد , عن الجهات المتورطة بسرقة مبلغ 2,5 مليار دولار من مصرف الرافدين , عادا تلك السرقة من اكبر السرقات. وقال خشان في تصريح صحفي, إن “قضية سرقة 2,5 من مصرف الرافدين تعد من اكبر السرقات, الا انها مكشوفة وواضحة”, متهما  رئيس اللجنة النيابية في الدورة الماضية هيثم الجبوري بـ”التورط بعملية السرقة التي تمت من جهات محددة كما أشار اليها التقرير الخاص بالقضية”. وأضاف ان “اللجنة المالية النيابية ليست لها أي صلاحية وعلاقة بالموضوع لكنها تدخلت بالإجراءات الرقابية , مما أسهمت بتسهيل السرقة” , مبينا ان “عملية السرقة قد يكون خُطط لها نهاية عام 2019 وتمت خلال حكومة الكاظمي”. وكان وزير المالية بالوكالة السابق ووزير النفط الحالي احسان عبد الجبار اعلن، امس السبت، عن رفع اثباتات بسرقة 2.5 مليار دولار في مصرف الرافدين. يذكر ان هيثم الجبوري القيادي في ائتلاف المالكي من حيتان الفساد .

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