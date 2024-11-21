نائب:وزارة الخارجية فاشلة تجاه الانتهاك التركي ويطالب الحكومة بموقف حازم من ذلك

نائب:وزارة الخارجية فاشلة تجاه الانتهاك التركي ويطالب الحكومة بموقف حازم من ذلك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو مجلس النواب العراقي علاء الحيدري، اليوم الخميس، أداء وزارة الخارجية تجاه الاحتلال التركي شمال العراق.وقال الحيدري في تصريح صحفي، إن” وزارة الخارجية لم تأخذ دورها الحقيقي بالرد على التمدد التركي والانتهاكات الأمريكية”.وأضاف أن ” صمت الخارجية إزاء الاحتلال التركي يزيد الأوضاع نحو تمدد الأتراك”، لافتا إلى أن “ضعف أداء وزارة الخارجية يدفعنا للتحرك داخل مجلس النواب لمسائلتها”.وطالب الحيدري الحكومة بـ”موقف أكثر حزما لوقف الانتهاكات التركية التمدد على الأراضي العراقية “.

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