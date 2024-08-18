نائب:وزارة الصحة افسد وزارة عراقية بعد 2003

نائب:وزارة الصحة افسد وزارة عراقية بعد 2003
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن كتلة بدر البرلمانية مختار محمود، اليوم الأحد (18 آب 2024)، أن المستشفيات الاهلية هي عبارة عن واجهات لجهات سياسية متنفذة، فيما اتهم وزارة الصحة بعدم متابعة عمل تلك المستشفيات مما دفع الى زيادة الأخطاء الطبية فيها.وقال محمود، في حديث صحفي، إنه “لا توجد أي رقابة من قبل وزارة الصحة على عمل المستشفيات الاهلية، والاجازات لهذه المستشفيات تتم عبر اخذ الرشاوى”، مبينا “ولهذا تكون النتائج وجود أخطاء طبية وبعضها تكون قاتلة، على اعتبار أن عمل تلك المستشفيات هو تعامل تجاري على حساب صحة وسلامة المواطنين”.وبين إن “بعض المستشفيات الاهلية هي واجهات لجهات سياسية متنفذة”، مشددا على “ضرورة متابعة ملف المستشفيات الاهلية من قبل الجهات ذات العلاقة، خاصة في ظل ارتفاع معدل الأخطاء الطبية في عمل تلك المستشفيات، إضافة الى متابعة الادوية التي تباع في تلك المستشفيات، كون البعض منها منتهي الصلاحية”.وكانت وزارة الداخلية أعلنت، الإثنين، (15 تموز 2024)، عن إلقاء القبض على 11 متهماً داخل مخزن يحتوي على أدوية بشرية غير خاضعة للفحص وسط العاصمة بغداد.يذكر ان وزارة الصحة تحت قيادة التيار الصدري منذ حكومة الجعفري  ومعظم مدرائها من التيار.

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