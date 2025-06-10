نائب:وزارة المالية تمنح أراضي الدولة للمستثمرين خارج الضوابط

نائب:وزارة المالية تمنح أراضي الدولة للمستثمرين خارج الضوابط
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدم النائب عن محافظة النجف هادي السلامي، الثلاثاء، شكوى ضد وزيرة المالية طيف سامي بسبب منح أراضي عقارات الدولة للاستثمار خلافا للقانون. وقال السلامي في حديث صحفي ان “هناك شبهات فساد كبيرة وخطيرة بمنح أراضي الدولة للمستثمرين في محافظة النجف الاشرف”. واضاف ان “وزيرة المالية طيف سامي أعطت موافقات خلافا لقانون الاستثمار رقم ( ١٣ ) لسنة ٢٠١٠ المادة ٦ رابعا ( أ )”، مشيرا الى ان “لجنة الأمر النيابي رقم ٨٣ حركت شكوى ضد وزيرة المالية أمام جهاز الادعاء العام وهيئة النزاهة”. وتابع ان “لجنة الأمر النيابية استضافت محافظ النجف ورئيس هيئة الاستثمار في المحافظة، ودائرة عقارات الدولة، ومدير التخطيط العمراني، ومدير بلدية مدينة السلام للوقوف على اجراءات والية توزيع الأراضي للمستفيدين”.

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