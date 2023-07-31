نائب:وزير الخارجية خائن يعمل ضد العراق

نائب:وزير الخارجية خائن يعمل ضد العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل عضو مجلس النواب، جاسم الموسوي، اليوم الاثنين، وزارة الخارجية مسؤولية المطالبة بحقوق العراق في الحقول النفطية والغازية المتواجدة في المنطقة، فيما أكد أن العراق يمتلك حقوقا عديدة بمنطقة الخليج وبالحقائق.وقال الموسوي، في حديث صحفي، إن “أعضاء مجلس النواب اكدوا ضرورة مشاركة العراق كعضو في الدول التي عقدت اجتماعات عديدة فيما يخص المنطقة الجغرافية ونزاعتها بشأن حقول الغاز”، مبينا أن “هناك مطالب نيابية لتسجيل حقوق العراق بجلساتها داخل قبة البرلمان خلال هذه الأيام”.وأضاف: ان “وزارة الخارجية تتحمل مسؤولية المطالبة بحقوق العراق في المنطقة العربية”، لافتا الى أن “هذه المنطقة تعرضت لحروب عديدة خلال السنوات الماضية أدت لاندثار الكثير من الحقول المهمة، الا أن الحقائق تؤكد وجود أراض تعود أحقيتها للعراق”.وأوضح عضو مجلس النواب، أن “العراق باعتباره عضو في مجموعة دول المنطقة، لديه حق بحقول النفط والغاز والمياه والملاحة، والكثير من الامتيازات في هذه المنطقة الاقتصادية”، مشيراً الى أن “بلاد الرافدين عنصر فعال في منطقة الخليج العربي”.وفي وقت سابق، اتهم المحلل السياسي حيدر الموسوي، ، وزارة الخارجية بالتقصير بملف الخروقات الكويتية على الحقول النفطية المشتركة مع العراق، فيما اكد ان الملف يحتاج الى تحرك الخارجية من اجل انهاء التجاوزات.وتستمر الكويت في تجاوزاتها على الحقول النفطية للعراق وفق خطة معدة من بريطانية للاستيلاء على حقول النفط الحدودية المشتركة، رغم أحقية العراق الذي يمتلك 224 ميل من الحقول النفطية وسط صمت من وزارة الخارجية إزاء هذه الخروقات.

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