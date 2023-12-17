نائب:وزير الدفاع استغل منصبه لأغراض انتخابية

نائب:وزير الدفاع استغل منصبه لأغراض انتخابية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب حسين حبيب، الاحد، إطلاق وزير الدفاع فروقات منتسبي وزارته قبل يوم من التصويت الخاص.وقال حبيب في حديث صحفي : إن “إطلاق وزير الدفاع فروقات منتسبي وزارته قبل يوم من التصويت الخاص يحمل في طياته أبعادًا متعددة، وهي تمثل استغلالًا للصلاحيات في الكسب الانتخابي، وهذا أمر يمثل خطأ وإجراءً غير صحيح”.وأضاف، أن “الكثير من القرارات التي اتخذها البعض من المسؤولين ومنهم محافظين كان يمكن إصدارها قبل الانتخابات بفترة طويلة، لكن تأجيلها إلى أيام من الموسم الانتخابي يمثل استغلالًا للسلطة ومحاولة الكسب الانتخابي بشكل مباشر”.وأشار إلى أن “أهمية منع استغلال السلطة والصلاحيات من قبل المرشحين وأحزابهم والسعي إلى إيقاف أي قرارات هدفها الأول هو الكسب الانتخابي من أجل تحقيق مبدأ الشفافية في التعاطي وعدم الضغط على الناخبين”.وكان وزير الدفاع أعلن يوم أمس عن صرف فروقات منتسبي الوزارة بعد انتظار دام شهور.

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