نائب:وزير النقل الفاشل وراء كارثة المطارات العراقية

نائب:وزير النقل الفاشل وراء كارثة المطارات العراقية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علقت رئيس لجنة النقل النيابية زهرة البجاري، اليوم الخميس (28 تشرين الثاني 2024)، على قرار فصل المطارات عن شركة الملاحة الجوية والتظاهرات الحاصلة بسببه، معتبرة إياه تخبط من قبل الحكومة في إدارة الدولة.وقالت البجاري في حديث صحفي، إن “ما يجري بشان المطارات كأن الأمر شطرنج في إدارة الدولة فكيف تربط مطارات ذات تمويل ذاتي ارتبطت حديثا بشركة جديدة اسمها إدارة المطارات والملاحة الجوية ليتم ربطها بالدائرة الفنية لوزارة النقل”.وأضافت ان “كتابا أرسلته اللجنة إلى رئيس الوزراء بينت فيه الخطأ غير المبرر بشأن فصل المطارات التي تقع ضمن شركة ممولة ذاتيا وهي شركة الملاحة لترتبط بشركة الملاحة الممولة ذاتيا، فمن أين تمولون الرواتب ومتطلبات المطارات وهي لم تدرج ضمن بنود الموازنة”، داعية “السوداني لعدم السير بهذا القرار الخاطئ”.ودعت البجاري “جميع الموظفين المتظاهرين لعدم غلق المطارات لأنها واجهة دولة ويحسب على العراق هذا الارباك بالرحلات وعدم السماح لها بالهبوط”، مبينة اننا “نعمل لحل الامر مع السوداني”.

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