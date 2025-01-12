نائب:وزير النقل فاشل وفاسد ويجب استجوابه

نائب:وزير النقل فاشل وفاسد ويجب استجوابه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب ياسر الحسيني، الاحد، أن استجواب وزير النقل لا يزال قائماً، مشيراً إلى وجود رؤية جديدة لدى رئاسة البرلمان تهدف إلى استكمال إجراءات الاستجواب بشكل ناضج.وقال الحسيني في تصريح  صحفي، أن “مجلس النواب سيمضي خلال الفصل التشريعي المقبل باستجواب وزير النقل بشأن العديد من القضايا والملفات المهمة”، مبينا ان “هناك رؤية جديدة لدى رئاسة البرلمان تهدف إلى استكمال إجراءات الاستجواب بشكل ناضج، وتركز على تحقيق التوافقات السياسية اللازمة قبل تحديد جلسة الاستجواب”.وأضاف أن “استجواب وزير النقل يأتي ضمن خطة أوسع تشمل عدداً من الوزراء الآخرين الذين طُرحت أسماؤهم للاستجواب”، موضحا أن “هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان معالجة القضايا المطروحة بفعالية وتعزيز الرقابة البرلمانية بما يخدم الصالح العام”.واختتم حديثه بالتأكيد على “أهمية العمل الجماعي بين القوى السياسية داخل البرلمان لضمان نجاح هذه الجهود وتحقيق الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي”.ومن المقرر أن تبدا اولى جلسات الفصل التشريعي يوم غد، وسط دعوات قوية لتفعيل الدور الرقابي بشكل فعال.

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