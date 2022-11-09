نائب:وصول مسودة موازنة 2023 الى البرلمان نهاية الشهر الحالي

نائب:وصول مسودة موازنة 2023 الى البرلمان نهاية الشهر الحالي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح النائب محسن السعيدي، الأربعاء، وصول مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2023 من قبل الحكومة إلى مجلس النواب خلال نهاية الشهر الحالي. وقال السعيدي في تصريح صحفي، إن “مجلس النواب ينتظر أن تنجز الحكومة بأسرع وقت ممكن مشروع قانون الموازنة “. وأضاف أن “الاسراع في إقرار قانون الموازنة أصبح ضرورة ملحة مع تضمينها الأهداف في المنهاج الوزاري المصوت عليه من قبل البرلمان “. وأشار إلى أن “المؤشرات تفيد بأن الحكومة سوف تسرع في إعداد الموازنة وارسالها الى البرلمان نهاية الشهر الحالي”، مؤكدا أن “هناك تفاهمات بين الكتل السياسية على ضرورة تمرير موازنة العام الحالي وعدم عرقلته”. وكان  رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه وزارة المالية بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 إلى المجلس الوزراي للاقتصاد بالسرعة الممكنة لدراسته.  

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