آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
الأعرجي يدعو إلى دراسة ” معمقة” لقانون الخدمة الإلزامية
القضاء:عشرة سنوات سجن غيابيا بحق محافظ صلاح الدين السابق
القانونية النيابية:تعديل قانون سلم الرواتب ضمن أولويات البرلمان
مسؤولون عراقيون:الميليشياوي وزير التعليم العالي جعل كليات الطب دكاكين للموت
نائب:تشكيل لجنة برلمانية حكومية لتقييم المدراء العامين
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
نائب:وصول مسودة موازنة 2023 الى البرلمان نهاية الشهر الحالي
البنك المركزي:90.89 مليار دولار الاحتياطي النقدي
خبير اقتصادي:السوداني “تعهد”للإقليم منحه 200 مليار دينار شهريا مقابل تمرير حكومته
وزير التجارة يوجه بمراقبة الأسعار والمواد الممنوعة من الاستيراد
الموارد المائية:12% نسبة الخزين المائي جراء قطع المياه عن العراق من قبل إيران وتركيا
-
- رياضية
- تحقيقات
الأحزاب الكردية المعارضة:تمديد عمر برلمان الإقليم من قبل حزب بارزاني سيؤدي إلى تفككه
حكومة السوداني:سياستنا الخارجية ضمن دائرة القرار الإيراني
إيران أغرقت العراق بمخدراتها عن طريق ميليشات الحشد المتنفذة
تقرير أمريكي:الشعارات الوطنية التي يرفعها الصدر ربما تؤدي إلى تقوية النفوذ الإيراني في العراق
إيران جعلت العراق دولة فاشلة
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
حكومة السوداني تلغي جميع أوامر حكومة الكاظمي
محرك بحث Google.. يغير أسم الخارجية العراقية إلى خارجية إيران
دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية لإبطال تكليف السوداني بتشكيل الحكومة
النزاهة:إلقاء القبض على حوت الفساد (هيثم الجبوري) بسرقة 2.5 مليار دولار
بالوثيقة..القضاء يصدر مذكرات قبض بحق المتورطين بسرقة الأمانات الضريبية
-
- اذاعة INN