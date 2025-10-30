نائب:يجب إلغاء كل الإتفاقيات التي أبرمها السوداني مع تركيا

نائب:يجب إلغاء كل الإتفاقيات التي أبرمها السوداني مع تركيا
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب أحمد الموسوي، اليوم الخميس، الخطوات الحكومية الرامية إلى عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة مع تركيا، معتبراً أن هذه التحركات تمثل خنوعا وإذعانا غير مبرر أمام سياسة أنقرة التوسعية وتجاوزاتها المستمرة على السيادة العراقية.وقال الموسوي في تصريح  صحفي، إن “الاتفاقية المزمع توقيعها بين بغداد وأنقرة تعد خطوة خطيرة في هذا التوقيت الحساس، وتكشف عن تهاون حكومي واضح تجاه المصالح الوطنية العليا.”وأضاف أن “وزارة الخارجية وبعض الجهات التنفيذية تتخذ مواقف لا تنسجم مع مصلحة العراق، من خلال توقيع اتفاقيات مشبوهة تُمنح فيها امتيازات كبيرة للجانب التركي دون أي مكاسب حقيقية للعراق.”وأكد النائب أن “البرلمان يعيش في حالة سبات بفعل أجواء الانتخابات، ما يتطلب من القوى السياسية التحرك الفوري لإلزام الحكومة بإيقاف هذه الاتفاقية قبل تمريرها،” محذراً من أن “السكوت عن هذه الخطوة سيؤدي إلى تفريط جديد بسيادة البلاد ومواردها المائية والاقتصادية.”ودعا الموسوي القوى السياسية إلى عدم المجاملة على حساب سيادة العراق، مشدداً على أن “أي اتفاق لا يضمن حقوق العراق ويكبح التغلغل التركي، يجب رفضه بشكل قاطع.”وطالب الموسوي، البرلمان العراقي بـ عقد جلسة طارئة لمناقشة الاتفاقية مع أنقرة ومحاسبة الجهات التي تقف وراء تمريرها، مؤكداً أن “حماية السيادة العراقية مسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل أو المساومة”

