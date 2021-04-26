نائب”يستغرب”من الصمت الحكومي ازاء التوغل التركي في شمال العراق

نائب”يستغرب”من الصمت الحكومي ازاء التوغل التركي في شمال العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- ابدى النائب المستقل منصور البعيجي، الاثنين، استغرابه من صمت الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، عن الاجتياح التركي للأراضي العراقية، امام مرأى ومسمع الجميع.واوضح البعيجي في بيان ، أنه “يجب ان يكون هنالك رد حكومي يتناسب مع حجم الافعال التي تقوم بها القوات التركية بعيدا عن بيانات الاستنكار والشجب التي لا تتناسب مع ما تقوم به أنقرة من اجتياح للاراضي العراقية”.واكد أن “على الحكومة الاتحادية ان تخرج من صمتها تجاه التجاوزات التركية وخرقها لسيادة البلد وتجاوزاتها المتكررة ويجب ان تقدم شكوى لدى مجلس الامن الدولي، وان لا تكتفي ببيانات الشجب والاستنكار وان ترد على تركيا رد يكون بحجم ما تقوم به من تجاوزات على اراضينا”.

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