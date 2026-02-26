نائب: آميدي رئيس جمهورية العراق المقبل

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت النائبة عن ائتلاف دولة القانون ذكرى الرديني، اليوم الخميس، عن وجود تفاهمات “شبه نهائية” بين القوى الكردية والإطارية  تفضي بترشيح نزار آميدي لمنصب رئيس الجمهورية، مشيرة إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد حسم هذا الملف بشكل رسمي. وقالت الرديني في تصريح صحفي، إن “الحوارات بين الحزبين الكرديين (الديمقراطي والاتحاد الوطني) وصلت إلى مراحل متقدمة لتجاوز حالة الانسداد السياسي المتعلقة بمنصب حامي الدستور”، مبينا أن “اسم نزار آميدي يطرح حالياً كمرشح تسوية يحظى بمقبولية واسعة”.وأضافت أن “هناك شبه اتفاق داخل البيت الكردي على تمرير هذا الترشيح لضمان وحدة الموقف في بغداد”، لافتة إلى أن “الإطار التنسيقي وبقية القوى السياسية تدعم أي اتفاق يخرج به الكرد للاسراع في استكمال الاستحقاقات الدستورية”.وأشارت الرديني إلى أن “حسم منصب رئيس الجمهورية سيمهد الطريق مباشرة لتكليف مرشح الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة الجديدة، وهو ما ينتظره الشارع العراقي لإنهاء حالة الركود السياسي”.يذكر أن الخلاف على منصب رئيس الجمهورية كان يمثل العقدة الأبرز في المشهد السياسي نتيجة تباين الرؤى بين أربيل والسليمانية قبل أن تبرز مؤخراً ملامح الانفراجة الحالية.

