نائب: آميدي رئيس جمهورية العراق المقبل

آخر تحديث:
حزيران المقبل..مواجهة ودية بين منتخب اسبانيا والعراق
شهر نيسان المقبل بطولة العراق الدولية للتنس في السليمانية
الأحد المقبل ..إنطلاق منافسات الجولة 22 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم،
الأربعاء المقبل..انطلاق الجولة 14 من الدوري العراقي الممتاز بكرة الطائرة
السوداني: نأمل فوز المنتخب العراقي في بطولة العالم لكرة القدم
إلغاء ازدواج الرواتب وامتيازات كبار المسؤولين توفر (3.4) مليار دولار سنوياً لخزينة الدولة
بين الفشل والفساد وانتفاخ جيوب السحت الحرام العراق إلى الهاوية
مستشفى دار السلام… نموذج إنساني في دعم العراقيين المتعففين والمرضى في الأردن
الفساد والفشل والرواتب الخيالية للحيتان والنفقات المبالغ فيها وراء ظنك معيشة المواطن
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
رايتس ووتش: قانون الأحوال الشخصية الجعفري جريمة إنسانية بحق المرأة والأسرة والطفل
مصدر إطاري: المالكي أبلغ زعماء الإطار “عسى ما يحترق العراق لن انسحب من الترشيح”
وزارة النقل العائدة لمنظمة بدر الإيرانية..إغلاق مطار بغداد نتيجة “خلل فني”
مستشار حكومي: العراق يسدد بدلاً من المستثمر في حال تعثره سداد القرض!
المالكي:قرارنا ينبع من مصلحة إيران أولاً
