نائب: أزمة المياه في العراق تتفاقم بسبب الفشل الحكومي

نائب: أزمة المياه في العراق تتفاقم بسبب الفشل الحكومي
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب علاء سكر الدلفي ،الاثنين، أن تخصيص جلسة البرلمان لمناقشة ملف المياه في العراق يعد خطوة إيجابية، مشيراً إلى أن “هذه المبادرة تفتح المجال أمام نقاش شامل وموسع حول أزمة المياه التي تواجه البلاد”.وقال الدلفي في تصريحات صحفية، ان “وجود وزيري الموارد المائية والخارجية في هذه الجلسة ضروري، كونهما يمثلان الجهة المختصة مباشرة في هذا الملف، ولديهما القدرة على تقديم رؤية واضحة وحلول عملية لمعالجة مختلف جوانب الأزمة أو السياسات المائية والاستراتيجيات المستقبلية”.وأوضح أن “أزمة المياه في العراق تتفاقم عاماً بعد عام بسبب عوامل عدة، أبرزها التغيّرات المناخية، وجفاف الأنهار، وارتفاع درجات الحرارة، إضافةً إلى مشكلات إدارة الموارد المائية والبنى التحتية المتدهورة”.وأضاف، أن “هذا الوضع انعكس سلباً على القطاعات الزراعية والصناعية، وأثر في حياة المواطنين اليومية، خاصة في المناطق الريفية، حيث أصبح شح المياه يشكل تهديداً مباشراً للأمن الغذائي والصحي”، مؤكداً، “ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة هذه الأزمة قبل تفاقمها”.وتابع، أن “هذه الجلسة تأتي في وقت حساس، تحتاج فيه الحكومة ومجلس النواب إلى مناقشة اتخاذ خطوات حاسمة، لضمان استدامة الموارد المائية وحماية مصالح المواطنين”، لافتاً إلى أن “التفاعل البنّاء مع الوزراء المختصين من شأنه أن يسهل تبني قرارات فعّالة تلبي الاحتياجات الملحَّة للشعب العراقي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *