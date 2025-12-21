نائب أمريكي:الولائي زيدان خراب العراق

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب الأميركي الجمهوري، جو ويلسون، اليوم الأحد، وبشدة رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي القاضي  الولائي فائق زيدان على تقديمه الشكر الى الفصائل المسلحة العراقية لموافقته على إلقاء السلاح، معتبرا إياه سلوكاً خارجاً عن “الصلاحيات الدستورية” الممنوحة للسلطة القضائية.وكتب ويلسون في منشور له على منصة “إكس”، إن “رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي وجّه الشكر علنًا للفصائل المسلحة على نيتها المعلنة بنزع السلاح”، مردفا بالقول إن “هذا الكلام لا يعكس سلوك مؤسسة دولة ولا حياد القضاء، بل يُظهر بوضوح وجود قناة اتصال وعلاقة مستمرة بين قيادة القضاء والفصائل المسلحة”.وأضاف أن “القضاء المستقل لا يُقدم الشكر للجماعات المسلحة على اتباع نصائحه، ولا يُقيّم تحركاتها السياسية أو العسكرية”، لافتا الى أن “هذا السلوك خارج تمامًا عن نطاق صلاحياته الدستورية”.وقال النائب الأميركي ايضاً، إن “هذا الخطاب يؤكد أن المسألة لا تتعلق بسيادة القانون، بل بتداخل الأدوار ومحاولة توجيه رسائل سياسية تحت غطاء القضاء”، مشيرا إلى أن هذا السلوك يُعد من أخطر التهديدات التي تواجه العدالة والدولة”.

