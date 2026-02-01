نائب أمريكي للإطار: اختبروا حظّكم، وانظروا ماذا سيحدث؟ بالإصرار على بقاء المالكي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّر النائب الجمهوري في الكونغرس الأمريكي جو ويلسون، مساء أمس السبت ( 31 كانون الثاني 2026 )، القوى السياسية، من المضيّ في خيار ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء، معتبرًا أنّ هذا المسار يمثّل “إهانة” للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وكتب ويلسون في تغريدة، موجّهة إلى تلك الأطراف: “إلى أصدقاء إيران في العراق، وإلى نوري المالكي: أنتم تُهينون الرئيس ترامب. جرّبوا ذلك، واختبروا حظّكم، وانظروا ماذا سيحدث”.وتعكس لهجة النائب الجمهوري تصاعد التوتّر داخل الأوساط السياسية في واشنطن إزاء إصرار قوى “الإطار التنسيقي” على ترشيح المالكي، رغم اعتراض ترامب وتحذيراته، إلى جانب تلويحه بقطع جزء من المساعدات والدعم عن بغداد في حال تجاهل تلك التحفّظات.

