نائب: أنانية المالكي والإطار سيحرقون العراق وشعبه بعدم إيجاد بديل للمالكي

السفير التركي: تفاهمات مع بغداد لاستعادة سجناء الدواعش الأتراك
سوالف ..السوداني:تعزيز الخدمات في المناطق المسيحية
عضو إطاري: لن تتشكل الحكومة بدون التوافق الكردي
نائب: السوداني وراء ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية
الاطار الإيراني: الإمام الغائب أتصل بوكيله خامنئي بعدم انصياع الإطار لرغبات ترامب!!
السوداني: نأمل فوز المنتخب العراقي في بطولة العالم لكرة القدم
اليوم..خمس مباريات ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري نجوم العراق لكرة القدم
أرنولد: لا أحد يضمن مكانه في المنتخب إلا من خلال مستواه داخل الملعب
الاتحاد العراقي لكرة الطائرة:25 من الشهر الجاري موعداً لانطلاق الجولة14
اليوم..الزوراء في مواجهة نادي الوصل الإماراتي
بين الفشل والفساد وانتفاخ جيوب السحت الحرام العراق إلى الهاوية
مستشفى دار السلام… نموذج إنساني في دعم العراقيين المتعففين والمرضى في الأردن
الفساد والفشل والرواتب الخيالية للحيتان والنفقات المبالغ فيها وراء ظنك معيشة المواطن
الحكم الإطاري الفاسد الفاشل حول البلد إلى (جمهورية الفقراء)
خبراء:العراق في وضع مالي خطير جداً
الإطار الإيراني: المالكي فوق العراق وموت الشعب من الجوع والعطش لايعنينا
حزب الدعوة الإيراني: نحن جنود إيران في تدمير العراق والكذب والنفاق والخيانة ديدنا
مصدر:الإطار آلة دمار العراق في ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة المقبلة
ائتلاف مختار العصر: لا يهمنا العراق وشعبه بقدر جلوس المالكي على كرسي الحكومة
الحكومة أضرت بسمعة العراق من جراء تعيين سفراء جدد حسب المحاصصة لا يملكون أدنى خبرة
