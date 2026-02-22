نائب: أنانية المالكي والإطار سيحرقون العراق وشعبه بعدم إيجاد بديل للمالكي

نائب: أنانية المالكي والإطار سيحرقون العراق وشعبه بعدم إيجاد بديل للمالكي
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب عن كتلة بدر النيابية، مختار الموسوي، الأحد، أن التحركات واللقاءات الثنائية التي يجريها قادة الإطار التنسيقي في الوقت الراهن “لا تجدي نفعاً”، مبيناً أنها قد تسهم في تعقيد المشهد السياسي بدلاً من حسمه.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “اللقاءات البينية المحدودة بين بعض قادة الإطار لن تفضي إلى نتائج ملموسة فيما يخص حسم مرشح رئاسة الوزراء المقبل”، مشيراً إلى أن “الوضع الراهن يتطلب اجتماعاً شاملاً لجميع القوى المنضوية في الإطار للخروج بقرار موحد ينهي حالة الانسداد”.وأضاف، أن “على قادة الإطار استشعار خطورة المرحلة وحسم ملف رئاسة الحكومة قبل حلول الأربعاء المقبل”، محذراً من أن “التسويف والمماطلة في حسم المنصب قد يعرض البنك المركزي العراقي لعقوبات دولية قاسية، وهو ما سينعكس سلباً على الوضع الاقتصادي ومعيشة المواطنين”.وتشهد الساحة السياسية حراكاً مكثفاً داخل أروقة الإطار التنسيقي للخروج بتوافق نهائي حول شخصية رئيس الوزراء القادم، في ظل تحديات اقتصادية وأمنية تحيط بالبلاد. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *