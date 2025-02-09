نائب: إجماع نيابي على إعادة التصويت على قانون العفو العام

نائب: إجماع نيابي على إعادة التصويت على قانون العفو العام
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت عضو مجلس النواب عن مجلس النواب ابتسام الهلالي، اليوم الاحد، وجود اجماع نيابي على إعادة التصويت على قانون العفو العام كونه اقر بطريقة مخالفة للنظام الداخلي لمجلس النواب. وفي تصريح لها، قالت الهلالي ان” هناك اجماعا نيابيا على إعادة جلسة التصويت على قانون العفو العام كونه مرر بخروقات قانونية من قبل رئاسة المجلس “.وأضافت ان” عددا من النواب قدموا شكوى الى المحكمة الاتحادية للمطالبة بإلغاء جلسة التصويت على إقرار قانون العفو وعرضه مرة ثانية للتصويت بعد اعتراض عدد كبير من النواب على اقراره الذي يمهد لشمول الإرهابيين”، مبينا ان “المحكمة الاتحادية أوقفت تنفيذ قانون العفو العام بعد تلقيها بشكوى من عدد كبير من النواب”.وتابعت الهلالي ان “جميع القوى السياسية باستثناء السنية طالبت بإعادة التصويت على قانون العفو كونه اقر بطريقة غير قانونية ومخالفة للنظام الداخلي للمجلس النواب”.

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