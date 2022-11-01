نائب إطاري:أحزاب “المقاومة” خولت السوداني بإقالة الوزراء الفاشلين

نائب إطاري:أحزاب “المقاومة” خولت السوداني بإقالة الوزراء الفاشلين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن كتلة الصادقون احمد الموسوي، الثلاثاء،عن تخويل القوى السياسية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بإقالة وتغيير أي وزير بعد 90 يوماً من تسلم مهامه.وقال الموسوي في حديث صحفي، انه”لدينا تحفظات على بعض الوزارات ولكن بالمجمل امتازت الحكومة بالاختيار برئيس وزراء يختلف عن الباقين لديه حرية الاختيار وقد اختار اربعة وزراء”.و اعتبر الموسوي، ان “تعيين الدرجات الخاصة في حكومة تصريف الاعمال مخالفاً للقانون”، مؤكد”حاجة هيئات مكافحة الفــــساد الى دعم قانوني ومالي لكشف الملفات والسوداني منح صلاحيات كاملة بفتح اي ملف منها وهو سيكون معنيا بالامر”.

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