نائب إطاري:أمريكا لا تدافع عن العراق

نائب إطاري:أمريكا لا تدافع عن العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب مختار الموسوي، السبت، استمرار وجود القوات الأميركية في العراق، معتبرًا أن هذا الوجود يحمل تبعات سلبية تمس أمن العراق ومصالحه، دون أن يقدم أي فائدة حقيقية على المستوى العسكري أو الأمني.وقال الموسوي في تصريح  صحفي، إن “هناك عددًا كبيرًا من عناصر الجيش الأميركي ضمن غرفة العمليات المشتركة، يطّلعون على كل ما يجري، دون أن يكون لذلك أثر إيجابي”، مضيفًا أن “القوات الأميركية لم تقدم أي دعم فعلي في مجال التسليح، ولم تدافع عن أرض العراق أو أجوائه”.وأشار إلى أن “تركيا تحتل أجزاءً من شمال العراق منذ أكثر من عشرين عامًا، والانتهاكات مستمرة، دون أن تتخذ الولايات المتحدة أي موقف حاسم رغم وجود اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين”.وشدد على أن “استمرار هذا الوجود بات يشكّل عبئًا على العراق، في ظل غياب أي دور أميركي ملموس لحماية السيادة العراقية أو دعم قواته الأمنية”.

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