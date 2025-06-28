نائب إطاري:إخراج القوات الأمريكية واجباً حشدوياً إطارياً

نائب إطاري:إخراج القوات الأمريكية واجباً حشدوياً إطارياً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية الجناح السياسي لميليشيا العصائب، رفيق هاشم، اليوم السبت، أن إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في العراق يمثل واجباً حشدويا يقع على عاتق الاطار، مشدداً على أن هذا الوجود أصبح مصدر أزمات للعراق والمنطقة برمتها.وقال هاشم في تصريح صحفي، إن “هناك حراكاً نيابياً متصاعداً للضغط باتجاه إنهاء أي وجود عسكري أجنبي داخل القواعد العراقية، بما يعيد القرار الأمني كاملاً إلى المؤسسات العراقية”.وأضاف أن “خروج قوات الاحتلال الأمريكي سيحقق استقراراً أمنياً حقيقياً، ويمنع تكرار انتهاك السيادة العراقية من قبل الكيان الصهيوني”، مشيراً إلى أن “العراق اليوم مستقر وقادر على حماية حدوده وسيادته بفضل الحشد الشعبي”.وشدد هاشم على أن “ملف إخراج القوات الأجنبية ليس خياراً سياسياً بل واجب حشدويا إطاريا”.

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