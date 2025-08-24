نائب إطاري:الأحداث الأخيرة في السليمانية تؤكد بأن الإقليم غير مستقر

نائب إطاري:الأحداث الأخيرة في السليمانية تؤكد بأن الإقليم غير مستقر
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر النائب جاسم الموسوي، اليوم الاحد، من مخاطر تفاقم ظاهرة الفوضى المسلحة في إقليم كردستان، مؤكداً أن الأحداث الأخيرة كشفت زيف ادعاء الامن والاستقرار في مدن الإقليم.وقال الموسوي في تصريح  صحفي، إن “الصورة التي جرى تسويقها عن أن الإقليم يتمتع بالأمان، تلاشت بعد الأحداث الأخيرة التي أثبتت أن الإقليم بات من أخطر المناطق في العراق”، مبيناً أن “الفوضى المسلحة لا تشكل تهديداً للأمن الوطني فحسب، بل تهدد حياة المواطن الكردي الذي يواجه في الأساس ظروفاً معيشية قاسية”.وطالب الحكومة الاتحادية بـ”التدخل العاجل لوضع حد للفوضى الأمنية التي تشهدها مدن الإقليم وإنهاء سطوة الفوضى”.يذكر أن ملف الفوضى المسلحة في إقليم كردستان عاد إلى الواجهة بعد سلسلة حوادث دامية، ما أثار مخاوف من انعكاساته على الأمن الداخلي ووحدة الدولة العراقية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *