نائب إطاري:الإمام “الغايب” زعلان على اعتداءات مقرات حشده!!

نائب إطاري:الإمام “الغايب” زعلان على اعتداءات مقرات حشده!!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الولائي جاسم العلوي، اليوم الأربعاء، أن الاعتداءات الأمريكية المتكررة على مقرات الحشد الشعبي سببت زعلا شديدا للإمام الغائب لانها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة العراق وايران ،​وقال العلوي في تصريح صحفي، إن “الولايات المتحدة تواصل نهجها الاستعلائي عبر استهداف الحشد الشعبي الذي يعد جزءاً من مشروع المقاومة الإسلامية”،وشدد على أن “الحكومة المقبلة والبرلمان مطالبان بموقف حازم يضع حداً لهذه التجاوزات”، لافتاً إلى أن “الشعب الإيراني والإطار لن يسمحوا بأن يبقى العراق ساحة مفتوحة للاعتداءات الأمريكية التي تستهدف رجال المقاومة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *