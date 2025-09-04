نائب إطاري:البرلمان العراقي ميت سريرياً

آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استبعد النائب الإطاري مختار الموسوي، الخميس، المضي بإقرار المزيد من القوانين داخل مجلس النواب خلال الفترة المقبلة، عازياً ذلك إلى ثلاثة أسباب رئيسة.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “أكثر من عشرة قوانين كان يمكن حسمها خلال ما تبقى من العمر التشريعي لمجلس النواب، إلا أن التقاطعات والسجالات بين القوى السياسية، إضافة إلى الخلافات الحادة، كلها تدفع باتجاه تعقيد المشهد واحتمالية عدم عقد جلسات مقبلة”.وأضاف أن “اقتراب الانتخابات وانشغال عدد كبير من الأعضاء بالتحضير لها يمثل سبباً إضافياً في تعطيل عمل البرلمان”، مؤكداً أن “جزءاً مهماً من مشاريع القوانين سيجري ترحيله إلى الدورة النيابية المقبلة”.وأوضح الموسوي، أنه “في حال عُقدت جلسات مستمرة للبرلمان كان يمكن حسم عدد غير قليل من القوانين المهمة التي تمثل حقوق شرائح واسعة من المواطنين في معظم الوزارات والهيئات”، لافتاً إلى أن “الخلافات السياسية كانت ولا تزال السبب الأبرز في عرقلة التصويت على القوانين المهمة”.يذكر أن مجلس النواب أجل العديد من جلساته خلال الفصل التشريعي الماضي بسبب الخلافات بين قواه السياسية بشأن عدة قوانين بارزة.

