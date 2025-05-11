نائب إطاري:البرلمان وراء زيادة الفساد في العراق

نائب إطاري:البرلمان وراء زيادة الفساد في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، اليوم الاحد، ان غياب البرلمان وعدم انعقاد جلساته كان وراء زيادة معدلات الفساد في البلاد، وذلك بسبب بغياب الرقابة والمحاسبة للمقصرين.وقال الموسوي، ان “الحكومة لديها سلطتها ونفوذها على مجلس النواب أضافة الى ان الكتل السياسية كان لها دور في تعطيل عمل مجلس النواب، حيث لن تعمل هذه الكتل على تشجيع والدفع بنوابها للحضور الى جلسات المجلس من اجل تشريع القوانين وعدم التغييب عن الجلسات”.وأضاف ان “تعطيل عمل مجلس النواب وعدم عقد الجلسات كان وراء زيادة معدلات الفساد في البلاد، حيث ان غياب الدور الرقابي وعدم محاسبة بعض الوزراء والمسؤولين واستجوابهم داخل البرلمان فأنه سيكون سيتيح زيادة معدلات الفساد”.وبين ان “هناك الكثير من الملفات لدى المحكمة الاتحادية والنزاهة لم يؤخذ بها أي اجراء، وهذا الامر كذلك بسبب غياب دور البرلمان في متابعة قضايا الفساد ومحاسبة المقصرين”. 

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