نائب إطاري:التوغل التركي في شمال العراق جاء بموافقة بغداد وأربيل

نائب إطاري:التوغل التركي في شمال العراق جاء بموافقة بغداد وأربيل
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب  الإطاري ياسر اسكندر ،الثلاثاء، إن” التوغل التركي في اقليم كردستان تجاوز 45 كم وهو مصدر قلق خاصة مع وجود عمليات القصف ونزوح بعض الأسر وتبعاته الاخرى على منطقة حساسة جدا في ظل توترات تشهدها المنطقة بشكل عام”.وأضاف في حديث صحفي، إن” انقرة تعتبر حزب العمال الكردستاني منظمة ارهابية وتوغلها يأتي ضمن مسارات الدفاع عن الأمن القومي لتركيا في مواجهة تهديد مباشر لها، لافتا الى ان” على بغداد المضي بخيارين لإنهاء هذه العقدة من خلال دعوة حزب العمال الكردستاني الى حوار يؤدي الى سحب السلاح وانهاء نشاطه المسلح او اللجوء الى خيارات اخرى تسهم في منع ان تتحول الاراضي العراقية الى ساحة للصراعات”.وأشار إسكندر الى ان” تركيا تبرر وجود قواعد عسكرية في الأراضي العراقية بخطر حزب العمال الكردستاني لذا يجب ان نسعى من خلال خارطة طريق على منع الحزب من أي أنشطة داخل اراضينا وبالتالي دفع انقرة الى الانسحاب بعد انتهاء خطر الكردستاني وهذا مايعزز الاستقرار في منطقة عانت لسنوات طويلة من حالة عدم الاستقرار بسبب المناوشات والعمليات العسكرية”.وتشير التقارير والمعلومات إلى أن التوغل التركي الحالي في مناطق اقليم كردستان، تم بالاتفاق والتنسيق مع بغداد واربيل، خصوصا مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الى بغداد قبل أشهر.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *