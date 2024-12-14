نائب إطاري:الجماعات الإرهابية في سوريا تشكل تهديداً للامن القومي العراقي

نائب إطاري:الجماعات الإرهابية في سوريا تشكل تهديداً للامن القومي العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الأمن والدفاع وعد القدو ،اليوم السبت، ان “أي عنصر مسلح في سوريا يحاول الاقتراب من الحدود العراقية، سيكون مصيره القتل، فلا يمكن التهاون مع تلك الجماعات المسلحة، التي هي الان تشكل تهديدًا للأمن القومي العراقي”.وأضاف، أن “العراق اتخذ كل الإجراءات العسكرية والأمنية لمواجهة أي طارئ قد يحصل على الحدود، والقوات الماسكة للأرض هناك جاهزة لأي مواجهة، ولهذا على تلك الجماعات الحذر وعدم التقرب من العراق، واي تقرب سيواجه بكل شدة وحزم”. 

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