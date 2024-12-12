نائب إطاري:الحديث عن العلاقات المستقبلية مع سوريا لا يزال مبكراً

نائب إطاري:الحديث عن العلاقات المستقبلية مع سوريا لا يزال مبكراً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو اللجنة القانونية عارف الحمامي، اليوم الخميس، ان العراق يراقب تطورات سوريا بحذر وينتظر تشكيل الحكومة المقبلة.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “الحكومة العراقية ستتعامل مع الحكومة السورية المقبلة، بمجرد تشكيلها وتوليها الحكم، مشيرًا إلى أن العراق ينظر بحذر إلى الأوضاع الراهنة في سوريا وما قد ينتج عنها”.وأضاف أن ” الحديث عن العلاقات المستقبلية مع سوريا لا يزال مبكرًا، إذ يعتمد على شكل الحكومة الجديدة وطبيعة توجهاتها، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع دول الجوار، ومنها العراق”.وفي سياق آخر، أشار الحمامي إلى وجود خلافات حول قانون العفو العام الجاري مناقشته، موضحًا أن هذه الخلافات يجب حلها لضمان عدم شمول المجرمين والإرهابيين بالعفو، مؤكدًا على ضرورة الاتفاق على صيغة قانونية عادلة تحقق الأمن والعدالة”.

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