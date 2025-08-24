نائب إطاري:الحشد”زعلان” على تعطيل الجلسات البرلمانية

نائب إطاري:الحشد”زعلان” على تعطيل الجلسات البرلمانية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمّل النائب عن الإطار التنسيقي الإيراني الأصل معين الكاظمي،الاحد، رئاسة البرلمان مسؤولية عدم انعقاد جلسات المجلس خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن تأخر انعقاد الجلسات يعطل الكثير من الملفات التشريعية المهمة!!، ويزيد من حالة الاحتقان السياسي بين الكتل النيابية.وأضاف الكاظمي، في تصريح، أن “استمرار هذا الوضع ينعكس سلباً على مسيرة العمل الحكومي، ويؤثر بشكل مباشر على متابعة القوانين والقرارات المتعلقة بالأحزاب والحشد الشعبي”، مطالباً “بضرورة إيجاد حلول عاجلة لإعادة انعقاد الجلسات بشكل دوري ومنتظم.”وشدد على أن “الحشد وأحزابه يتوقع من البرلمان أن يكون في مستوى المسؤولية، وأن أي تقصير في هذا الجانب يضر بثقة ابطال محور المقاومة بالمؤسسات التشريعية”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *