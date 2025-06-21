نائب إطاري:الحشد الشعبي يجدد مطالبه بإخراج القوات الأمريكية من العراق

نائب إطاري:الحشد الشعبي يجدد مطالبه بإخراج القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا النائب الإطاري أحمد الموسوي، اليوم السبت، الحكومة العراقية برئاسة محمد شياع السوداني إلى اتخاذ موقف حاسم بشأن اتفاقية انسحاب القوات الأمريكية من الأراضي العراقية، مشدداً على ضرورة تفعيل الاتفاق أو الإعلان عن إلغائه بشكل رسمي.وقال الموسوي في تصريح  صحفي، إن “الحشد الشعبي لم يلمس حتى الآن أي خطوات فعلية أو عملية على أرض الواقع تُشير إلى تنفيذ الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن، والتي تنص على انسحاب كامل للقوات الأمريكية من العراق مع نهاية العام الجاري”.وأضاف أن “استمرار حالة الغموض بشأن تنفيذ الاتفاقية يثير العديد من التساؤلات والشكوك حول نوايا الطرف الأمريكي”، محذراً من أن “بقاء هذه القوات قد يفتح الباب أمام تدخلات خارجية، من بينها تمهيد الطريق أمام الكيان الصهيوني لاستهداف العراق ودول المنطقة، ضمن ما وصفه بالمخطط الصهيو-أمريكي”.

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