نائب إطاري:الحشد مرتبط بالإمام خامنئي وقانونه سيُقر رغم أنف أمريكا وبريطانيا

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد النائب الإطاري ياسر الحسيني، اليوم الاثنين، ما وصفه بـ”التدخلات السافرة” في الشأن الداخلي العراقي، مشيراً إلى أن آخرها جاء من قبل السفير البريطاني في العراق، إضافة إلى السفارة الأميركية.وقال الحسيني، في تصريح صحفي، إن “الحشد الشعبي مؤسسة مرتبطة بالإمام خامنئي  شكّلت بفتوى مشتركة مع السيستاني “، مشدداً على أنه “لن يسمح لأي طرف بالتدخل فيها إلا عبر القنوات الشرعية والقانونية”.وأضاف أن “السفير البريطاني غير مرحب به وغير مرغوب فيه بعد تصريحاته الأخيرة، متهماً إياه بالابتعاد عن العمل الدبلوماسي والتجاوز على العراق”.ودعا الحسيني القوى السياسية إلى “المضي في تشريع قانون الحشد الشعبي وعدم الالتفات إلى المواقف الصادرة عن السفارتين الأميركية والبريطانية”.

