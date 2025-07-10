نائب إطاري:الذي يهمنا في الدورة البرلمانية الحالية إقرار قانون الحشد الشعبي

نائب إطاري:الذي يهمنا في الدورة البرلمانية الحالية إقرار قانون الحشد الشعبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعتبر القيادي في الإطار التنسيقي النائب عامر فايز، الخميس، أن فقرات جدول أعمال جلسة السبت المقبل ضمن الفصل التشريعي الأخير “غير مشجعة”، واصفاً إياها بـ”البداية الضعيفة”، فيما كشف عن اجتماع مرتقب لقادة الإطار التنسيقي الأسبوع المقبل سيكون ملف تفعيل العمل التشريعي في مقدمته.وقال فايز في تصريح  صحفي، إن “إعلان جدول أعمال جلسة البرلمان المقبلة كان مخيباً للآمال، إذ كنا نتوقع إدراج فقرات للتصويت على قوانين مهمة”، مبيناً أن “العديد من النواب وصفوا فقرات جدول الجلسة بأنها بداية ضعيفة وغير مشجعة”.وأضاف، أن “تفعيل العمل التشريعي للفصل المقبل سيكون على رأس جدول اجتماع قادة الإطار التنسيقي الأسبوع المقبل، مع حث رؤساء الكتل السياسية ورئاسة البرلمان على السعي الجاد لإقرار قوانين مهمة، في مقدمتها قانون الحشد الشعبي وقانون المحكمة الاتحادية وغيرها”.يذكر أن تأجيل اجتماع قادة الإطار التنسيقي الأسبوع الماضي كان بسبب مراسم شهر محرم الحرام.

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