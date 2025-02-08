نائب إطاري:السوداني خان الأمانة بإجبار البرلمان على تمرير تعديل قانون الموازنة لصالح الإقليم

نائب إطاري:السوداني خان الأمانة بإجبار البرلمان على تمرير تعديل قانون الموازنة لصالح الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن جبهة الوسط والجنوب حسين السعبري، اليوم السبت ،ان التوافقات السياسية بين الحكومة و والكتل فرضت تمرير تعديل الموازنة داخل مجلس النواب، مشيرا الى استمرار الحراك النيابي للطعن فيها.وقال السعبريفي حديث صحفي،ان” استمرار جبهة الوسط والجنوب الطعن بتمرير تعديل الموازنة غير الدستورية أمام المحكمة الاتحادية “.وأضاف ان ” تمرير الموازنة ادت الى خلافات ومقاطعات لأكثر من 50 نائب كما يعكس حالة الرفض لتمرير تعديل المادة 12″.واشار الى ان ” التوافقات السياسية بين الحكومة والكتل فرضت تمرير الموازنة دون الاخذ بنظر الاعتبار ملاحظات النواب ومدى خطورة المادة 12 على الموازنة “.

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