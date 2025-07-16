نائب إطاري:العلاقة بين الأحزاب الشيعية وأمريكا ستصل إلى “الزواج الكاثولكي”

نائب إطاري:العلاقة بين الأحزاب الشيعية وأمريكا ستصل إلى “الزواج الكاثولكي”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب عن الإطار الإيراني، عقيل الفتلاوي، الاربعاء، ان علاقة الاحزاب الشيعية مع امريكا جيدة وهي الان في مرحلة ” الخطوبة” والزواج الكاثولكي لاحقا ،واضاف الفتلاوي في حديث صحفي، ان البقاء في السلطة يتطلب العمل وفق مبدأ التقية الشيعي والمرجعية تدعم تعزيز العلاقات   مع أمريكا وإسرائيل ليبقى الحكم في العراق تحت راية الإمامين خامنئي والسيستاني والانتخابات المقبلة تجري وفق هذا السياق.

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