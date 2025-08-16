نائب إطاري:الفساد في ظل حكومة السوداني وصل إلى أعلى المراحل

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد  القيادي في منظمة بدر النائب مختار الموسوي، السبت، أن مكافحة الفساد في مؤسسات الدولة ما زالت حبراً على ورق، متسائلاً عن حجم الأموال التي تم استردادها من شبكات الفاسدين.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “أهم مشكلة تواجه الدولة العراقية هي الفساد، الذي للأسف محمي ومحصن من قبل بعض القوى، وبالتالي فإن كل الحديث عن مكافحة الفساد هو مجرد حبر على ورق”، مبيناً أن “الدليل هو عدد المعتقلين وحجم الأموال المستردة من تلك الشبكات”.وأضاف، أن “العراق سيبقى في دائرة الخطر إذا لم تكن هناك عملية حقيقية لمكافحة الفساد تبدأ من مؤسسات الدولة، من خلال منع استغلال النفوذ والمشاريع، وصولاً إلى فتح جميع الملفات دون استثناء”، مشيراً إلى أن “أهم تهديد يواجه العملية السياسية حالياً هو الفساد”.يذكر ان عشرات القضايا تم رفعها إلى الجهات المختصة لوجود شبهات فساد مالي وإداري، لكن حتى الآن لم تُحسم أهم وأخطر القضايا التي أثارت الرأي العام في السنوات الماضية”.

