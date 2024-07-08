نائب إطاري:القوى السنّية تحتاج إلى (3) أشهر للاتفاق على حسم الرئاسة البرلمانية

نائب إطاري:القوى السنّية تحتاج إلى (3) أشهر للاتفاق على حسم الرئاسة البرلمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن كتلة الفتح النيابية معين الكاظمي، الاثنين ، ان الخلافات داخل البيت السني بشان الاتفاق على مرشح لمنصب رئاسة البرلمان مازالت معقدة رغم تدخل الرئيس التركي اردوغان ورئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني، متوقعا بان القوى السياسية السنية تحتاج مدة شهرين او اكثر للاتفاق . وقال الكاظمي في تصريح  صحفي، انه “بات من المؤكد لن تخصص رئاسة البرلمان المؤقتة جلسة لانتخاب رئيس جديد للمجلس مع بداية الفصل التشريعي الجديد الذي ستنتهي عطلته التشريعية يوم غد الثلاثاء”. واضاف ان “الخلافات داخل البيت السني بشان الاتفاق على مرشح لمنصب رئاسة البرلمان مازالت معقدة رغم تدخل الرئيس التركي رجب اردوغان ورئيس الحزب الديمقراطي مسعود البارزاني”. وتابع ان “القوى السياسية السنية تحتاج مدة شهرين او اكثر للاتفاق”، متوقعا “تأجيل الجلسة لمدة اطول لكون القوى السياسية السنية بحاجة لوقت طويل للاتفاق”. يذكر ان جميع قيادات القوى السياسية السنية عقدت الخميس من الاسبوع الماضي اجتماعاً في بغداد لحل أزمة انتخاب رئيس مجلس النواب، بحضور مسعود بارزاني.

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