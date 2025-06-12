نائب إطاري:المدة الباقية من الانتخابات لاتسمح بتعديل قانونها

نائب إطاري:المدة الباقية من الانتخابات لاتسمح بتعديل قانونها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن الإطار التنسيقي، علي البنداوي، اليوم الخميس، أن معظم القوى السياسية متفقة على إجراء الانتخابات المقبلة وفق القانون الحالي، دون إدخال أي تعديلات خلال الفترة المتبقية من عمر الدورة البرلمانية.وقال البنداوي في تصريح  صحفي، إن “بعض القوى السياسية كانت لديها مقترحات لتعديل قانون الانتخابات، إلا أن الموضوع تم التعامل معه بشكل يرضي غالبية الأطراف”.وأضاف أن “المدة المتبقية قبل إجراء الانتخابات تقدر بنحو خمسة أشهر فقط، وهي فترة قصيرة لا تسمح بإجراء تعديلات على القانون الحالي”.وأشار إلى أن “أي محاولة لتعديل القانون تتطلب عقد جلسات برلمانية ومناقشات سياسية وتصويت داخل المجلس، ما قد يؤدي إلى تعطيل أو تأجيل موعد الانتخابات المحدد”.وأوضح البنداوي أن “المسار الحالي محسوم بعدم إدخال تعديلات على قانون الانتخابات، وأن الجميع يتجه لإجراء الانتخابات في موعدها وفق القانون المعمول به”.

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