نائب إطاري:تركيا تسعى إلى التأثير على مسار الانتخابات العراقية!

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذّر النائب عن ائتلاف دولة القانون، جاسم الموسوي، اليوم الأحد، من محاولات خارجية للتأثير على الانتخابات النيابية المقبلة عبر استخدام المال السياسي، مؤكداً أن تركيا تتصدر الجهات الساعية للتدخل في الشأن الداخلي العراقي.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “بعض الدول الإقليمية تسعى إلى دعم مرشحين بالمال السياسي للتأثير على مسار الانتخابات، وفي مقدمتها تركيا التي تعمل على تمرير مشاريعها على حساب مصلحة العراق وسيادته”.وأضاف أن “المال السياسي يمثل خطراً مباشراً على نزاهة العملية الانتخابية ويهدد إرادة الناخب، خصوصاً إذا ترافق مع تدخلات إقليمية ودولية تهدف إلى فرض أجنداتها عبر شخصيات سياسية مرتبطة بها”.وأشار إلى أن “المؤسسات الرقابية والقضائية مطالبة بالتحرك الجاد لمنع أي محاولات خارجية من شأنها التأثير على خيارات العراقيين وحرف مسار العملية الديمقراطية”.وختم بالقول إن “العراق يواجه اختباراً حقيقياً لضمان انتخابات نزيهة تعكس إرادة شعبه، بعيداً عن المال السياسي والتدخلات الخارجية التي قد تدفع بالبلاد نحو أزمات جديدة”.

