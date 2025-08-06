آخر تحديث:
- شبكة اخبار العراق
- سياسية
المالية النيابية:إطلاق العلاوات والترفيعات من قبل السوداني هدفها انتخابي
نائب: حكومة السوداني لا تركز على القوانين الإصلاحية
نائب:حكومة الإقليم ما زالت غير ملتزمة لا بقانون الموازنة ولا بالاتفاق الأخير مع السوداني!
مفوضية الانتخابات ترد طلب السوداني بعدم الموافقة على اشتراك النائب ياسر الحسيني في الانتخابات
خبير اقتصادي:موقف خياني جديد للسوداني بتصدير غاز ميسان إلى إيران!!
-
- عربية ودولية
- اراء ومقالات
- اقتصادية
المالية النيابية:إطلاق العلاوات والترفيعات من قبل السوداني هدفها انتخابي
نائب: حكومة السوداني لا تركز على القوانين الإصلاحية
نائب:حكومة الإقليم ما زالت غير ملتزمة لا بقانون الموازنة ولا بالاتفاق الأخير مع السوداني!
خبير اقتصادي:موقف خياني جديد للسوداني بتصدير غاز ميسان إلى إيران!!
نائب إطاري:تريث في تمرير الإتفاقية التجارية العراقية السعودية
-
- رياضية
- تحقيقات
مليار و296 مليون ديناراً راتب النائب في الدورة البرلمانية والدولة تعاني من العجز المالي
البرلمان الحالي..فاشل وفاسد ومزور والشعب لايثق به
الانتخابات المقبلة إبقاء الخونة والسراق والقتلة جاثمين على صدر الشعب
سياسيون عراقيون: الانتخابات المقبلة تدوير نفس الوجوه الكالحة الفاسدة
لن يستقر العراق إلا بتحريره من النفوذ الإيراني
-
- متابعات خاصة
- منوعات
- صورة وتعليق
خبير اقتصادي:موقف خياني جديد للسوداني بتصدير غاز ميسان إلى إيران!!
ائتلاف المالكي: الإمام “الغائب زعلان” على عدم إقرار قانون الحشد الشعبي!!
بوكسات وفوضى البرلمان بسبب ” فتنة المندلاوي والحيدري”
زعيم إطاري:توجيهات خامنئي لزعماء الإطار أكدت على حماية الحكم الشيعي المقاوم
خبير اقتصادي:حكومة السوداني غير صادقة بوعودها بشأن تأمين الكهرباء
-
- اذاعة INN