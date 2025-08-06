نائب إطاري:تريث في تمرير الإتفاقية التجارية العراقية السعودية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب الإطاري عارف الحمامي، الأربعاء، كشف أن هناك تريث في المضي بالاتفاقية التجارية مع السعودية، مشيرًا إلى أن “الاتفاقيات التجارية، سواء مع الدول العربية أو الإقليمية أو الدولية، يجب أن تمر عبر مسارات مدروسة تضمن تكافؤ الفرص والمصالح المتبادلة للطرفين”.وأكد في حديث صحفي أن “الاتفاقية المعروضة مع السعودية لا يمكن تمريرها في الوقت الراهن، بسبب وجود عدة ملاحظات فنية ومحتوى من قبل العديد من النواب، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر بها وتدقيق بنودها بشكل تفصيلي”.وأوضح الحمامي أن “الاتفاقية بحاجة إلى قراءة موضوعية من قبل خبراء الاقتصاد والاستثمار، قبل أن تُعرض على التصويت”، مشددًا على أن “أي اتفاق بعيد المدى يجب أن يكون ناضجًا ويحقق الفائدة للعراق، لا سيما وأن مثل هذه الاتفاقيات لا تُبرم لفترات قصيرة”.ولفت النائب إلى “وجود دعم نيابي لتأجيل المضي بالاتفاقية، لحين تهيئة الظروف المناسبة وإجراء تعديلات جوهرية على البنود الرئيسية فيها، بما يضمن مصلحة بغداد على المدى البعيد”.

