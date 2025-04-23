نائب إطاري:جداول الموازنة ما زالت لدى الحكومة

نائب إطاري:جداول الموازنة ما زالت لدى الحكومة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن الاطار التنسيقي، احمد الربيعي، اليوم الأربعاء، ان الموازنة الثلاثية تضمنت تغييرا في بعض نصوصها بعد التفاهمات الجديدة مابين بغداد واربيل حول الكلف النفطية، لافتا الى ان المجلس لازال ينتظر وصول جداول الموازنة من الحكومة.وقال الربيعي في حديث صحفي، ان “مجلس النواب لازال ينتظر وصول جداول الموازنة من الحكومة من اجل المضي بالامور التشريعة التي تخص هذه الجداول، على الرغم من ان الحكومة لم تحدد وقتا لارسالها الى المجلس”.وأضاف ان “جداول الموازنة ستتعلق بقضايا الصرفيات والايرادات والنفقات الأخرى، واليوم فأن الدولة ماضية بعملية صرف المبالغ حيث لن تتأثر كثيراً بتأخر ارسال جداول الموازنة”.وبين ان “المجلس سبق ان صوت على موازنة ثلاثية ولكن ماحصل هو تغيير في بعض النصوص بعد ان تم تشكيل لجان مشتركة بين بغداد واربيل بشأن كلف الإنتاج النفطي في حقول كردستان”. 

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