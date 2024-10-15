نائب إطاري:حكومة السوداني مازالت صامتة أمام استمرار التوغل التركي في شمال العراق

نائب إطاري:حكومة السوداني مازالت صامتة أمام استمرار التوغل التركي في شمال العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية  الإطاري علي البنداوي ان الجيش التركي ما زال يقوم بعمليات توسع كبيرة في اراضي شمال العراق فيما اشار الى ان هذا التوغل اصبح اكثر وضوحا. وقال البنداوي في تصريح صحفي، ان “الذريعة التي تستخدمها تركيا لوجود حزب العمال الكردستاني في شمال العراق لا تبرر انتهاك السيادة العراقية عبر القصف والتهجير الذي يتعرض له سكان القرى الحدودية” مبينا ان “الجيش التركي ما زال يقوم بعمليات توسع كبيرة في اراضي شمال العراق “.واضاف ان “التمدد التركي أصبح أكثر وضوحا حيث تمتلك تركيا قواعد عسكرية كبيرة في كردستان مع وجود أكثر من 150 نقطة أمنية و5000 جندي داخل الأراضي العراقية وهو ما يشكل خرقًا للسيادة ويهدد العلاقات الثنائية”. وبين ان “المسؤولية في مواجهة هذا التوغل يتحملها كل من إقليم كردستان والحكومة الاتحادية” مشددًا على “ضرورة التنسيق بين الطرفين للسماح للقوات الأمنية الاتحادية بحماية الحدود مع تركيا”.   

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