نائب إطاري:سنصوت على قانون الحشد في هذه الدورة وترحيل بقية القوانين للدورة اللاحقة

نائب إطاري:سنصوت على قانون الحشد في هذه الدورة وترحيل بقية القوانين للدورة اللاحقة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد  الزعيم الاطاري رئيس كتلة تصميم النائب عامرالعامري، اليوم الاثنين، أن مجلس النواب سيباشر جلساته للفصل التشريعي الأخير منتصف الأسبوع المقبل، مرجحًا عدم قدرة البرلمان على إقرار القوانين المهمة باستثناء قانون الحشد الشعبي، فيما ستُطرح بقية القوانين للقراءة الأولى والثانية دون تمريرها، لتُرحّل إلى الدورة البرلمانية الجديدة.وقال العامري في تصريح  صحفي، إن “أعضاء مجلس النواب سيباشرون دوامهم يوم السبت المقبل بعد انتهاء العطلة التشريعية”، مبينًا أن “رئاسة المجلس ورؤساء الكتل السياسية سيعقدون اجتماعًا للاتفاق على جدول أعمال الجلسة الأولى للفصل التشريعي الأخير”.وأضاف أن “الجلسة الأولى ستُعقد منتصف الأسبوع المقبل”، مشيرًا إلى أن “هذا الفصل التشريعي لن يتمكن من إقرار القوانين المهمة بسبب انشغال القوى السياسية بالانتخابات المقررة بعد أربعة أشهر”.وأوضح العامري أن “المؤشرات تؤكد عدم قدرة البرلمان على تشريع القوانين المهمة باستثناء قانون الحشد الشعبي، فيما ستُطرح بقية القوانين للقراءة الأولى والثانية دون تمريرها، لتُرحّل إلى الدورة القادمة”.

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