نائب إطاري:سنواصل استهداف القوات الأمريكية ثأراً لمقتل (سليماني)

نائب إطاري:سنواصل استهداف القوات الأمريكية ثأراً لمقتل (سليماني)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب وعد القدو، اليوم الاثنين (1 كانون الثاني 2024)، أن التصعيد ضد القواعد الامريكية لن ينتهي في المنطقة الا بخروجها من العراق.وقال القدو في حديث صحفي، انه “مع حلول ذكرى حادثة اغتيال قاسم سليماني ومواطنه ابو مهدي المهندس، وهما يمثلان مدرسة المقاومة في العراق والمنطقة، فأن الفصائل اخذت على عاتقها اخراج المحتل الامريكي من البلاد بكل الوسائل المتاحة”.واضاف، ان “التصعيد ضد القواعد الامريكية لن ينتهي الا بإخراج قواتها المحتلة وهذا امر لا تراجع عنه وفق قراءاتنا للوضع الحالي، لافتا الى ان “التصعيد دخل مرحلة جديدة وهذا ما يفسره تنامي عدد الهجمات في الاسبوع الاخير بنسبة تزيد بـ 60% عن الفترة الماضية”.واشار القدو الى ان “دعم واشنطن لعملية الابادة الجماعية في غزة اثارت مشاعر مئات الملايين في العالم وستدفع الى بروز قوى مقاومة ليس في الشرق الاوسط فحسب، بل مناطق اخرى ستشهد استهداف مصالح امريكا التي تمارس عدوانا وغطرسة منذ عقود بحق الشعوب الحرة”.

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