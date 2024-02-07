نائب إطاري:طرد القوات الأمريكية من العراق مسؤولية وطنية

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الإطار الإيراني:لن نغادر المحاصصة في توزيع المناصب
مجلس ديالى:تأخير حسم رئاسة المجلس والمحافظ لعدم التوافق السياسي
مؤانئ البصرة:أكثر من (31) مليار دينار إيرادات ميناء أم قصر الشمالي للشهر الماضي
الطباطبائي والطالباني يؤكدان على توزيع حصص المناصب في مجالس المحافظات
حزب بارزاني: سنتقم من العرب في كركوك
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روسيا تتهم أمريكا بإسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين
فرنسا تدعو إسرائيل إلى عدم “استخدام العنف” ضد فلسطيني الضفة الغربية
أكثر من (6540)فلسطينياً من الضفة الغربية معتقل من قبل إسرائيل
الاتحاد الأوروبي:تعليق التمويل” للأونروا” يمثل عقابا جماعيا للفلسطينيين
جولة جديدة لبلينكن للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
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مؤانئ البصرة:أكثر من (31) مليار دينار إيرادات ميناء أم قصر الشمالي للشهر الماضي
وفد من وزارة الداخلية يناقش(4) ملفات مع إيران جميعها في صالح الأخيرة!
أكثر من (4) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد في الشهر الماضي
سومو:(29.8) مليون دولار إيرادات بيع النفط للأردن الشقيق في الشهر الماضي
الحكومة الإطارية تسأل أمريكا:ما أسباب معاقبة (21) مصرفاً عراقياً؟!
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أكثر من (4) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد في الشهر الماضي
السوداني لم يتجرأ أمام وزير الدفاع التركي ويقول له “كفى انتهاكا لسيادة العراق”
العراق يرفض التنازل عن عرش الفساد عالمياً
واخيرا …انتصرت إيران في العراق
البداية..تعرّف على المواقع التي ضربت من قبل القوات الأمريكية في سوريا والعراق
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