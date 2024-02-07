نائب إطاري:طرد القوات الأمريكية من العراق مسؤولية وطنية

نائب إطاري:طرد القوات الأمريكية من العراق مسؤولية وطنية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اتهم عضو مجلس النواب محمد السوداني، اليوم الاربعاء، جهات سياسية عراقية بالدفع باتجاه بقاء القوات الامريكية في العراق.وقال السوداني في حديث صحفي،، إن “الأمن والاستقرار في العراق تم بأيادي عراقية فقط، ولا حاجة الى القوات الامريكية التي تمثل منطلقا سلبيا على الوضع الامني”.واضاف، ان “تواجد هذه القوات في العراق تم بطلب من رئيس الوزراء الاسبق حيدر العبادي “.وأشار الى “التضامن الشعبي والسياسي والتشريعي باخراج هذه القوات خلال الفترة المقبلة، منتقدا “الجهات السياسية الداخلية التي تدفع ببقاء هذه القوات داخل الأراضي العراقية”.

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