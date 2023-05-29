نائب إطاري:عبادتنا لإيران ليس لدرجة العطش وقطع المياه ولن نقبل بالمنح المائية من قبل تركيا

نائب إطاري:عبادتنا لإيران ليس لدرجة العطش وقطع المياه ولن نقبل بالمنح المائية من قبل تركيا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب الإطاري جواد الغزالي، الاثنين، أن إصرار إيران على قطع المياه عن العراق مقابل استمرار  التسهيلات المقدمة من قبل حكومة السوداني في المجال المالي والاقتصادي والتجاري والأمني والسياسي لها ،لكننا لن نسكت على ذلك كما لن نسكت على تركيا في تخفيض مياه نهري دجلة والفرات مقابل سكوت الحكومة ، وأضاف النائب الإطاري في حديث صحفي، صحيح ان إيران حبيبتنا ولكن ليس لدرجة العطش وقطع المياه عن العراق  والمناطق الشيعية هي التي تعاني من ذلك ، كما  أكد النائب  برفض قبول المنح المائية التركية، معربا عن قلقه من الشحة المائية التي يعاني منها الوسط والجنوب حراء قطع المياه من قبل إيران وتخفيضه من قبل تركيا ..وتابع ان “محافظات الوسط الجنوب سجلت تراجعا حادا في منسوب مياه نهري دجلة والفرات جراء انعكاس لسياسة تركيا وإيران العدائية”.وأوضح أن ” أزمة الجفاف لا تزال قائمة وتحتاج إلى خطط مستقبلية لاستثمار المياه القادمة من دول المنبع” ،وكشف عضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية رفيق الصالحي، عن هدر 90% من موارد المياه بسبب أساليب السقي القديمة، مبينا ان اللجنة قدمت رؤية مستقبلية للري الحديث لزيادة الإنتاج وترشيد المياه .

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