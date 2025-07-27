نائب إطاري:قانون الحشد سيُقر بأمر الإمام خامنئي رغم أنف امريكا وإسرائيل والشعب العراقي

نائب إطاري:قانون الحشد سيُقر بأمر الإمام خامنئي رغم أنف امريكا وإسرائيل والشعب العراقي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق -اكد النائب الإطاري الإيراني الأصل، معين الكاظمي، ان المكونات الأخرى غير المكون الشيعي لم يتبق لديها قوانين مهمة غير مشرعة!!!، كي تساوم الأحزاب الشيعية على تمرير قانون الحشد الشعبي داخل البرلمان.وقال الكاظمي في حديث صحفي، ان “هناك إصرار  إيرانيا وبامر من الإمام خامنئي على تمرير قانون الحشد الشعبي في الأيام المقبلة رغم انف امريكا وإسرائيل والشعب العراقي الرفض لهذا القانون، وفي المقابل لم يتبق هناك أي قانون مهم مثل قانون الحشد الشعبي .وبين ان “هناك إمكانية لجعل بعض القضايا الخاصة بالاقليم في مساومة على تمرير قانون الحشد الشعبي، على الرغم لم يتيقى هناك قانون مهم قد تستغله باقي المكونات للمساومة على تمرير قانون الحشد”. 

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